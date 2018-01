Un libro para reflexionar sobre el modelo de vida de las personas

"Es una reflexión filosófica, analizo el sistema político, económico y social del ser humano y comparo esas relaciones con los animales, viendo que, explica el escritor novel.Sin embargo, la filosofía como tal "no me gusta mucho" y el libro es consecuencia "de las experiencias de la vida, de sufrir, observar, preguntarte porqué las cosas son así y no de otra manera, eso me lleva a analizar", añade. Todas estas vivencias las ha querido plasmar en un libro "porque es el medio más accesible que tenía para expresar todo lo que tenía dentro, porque soy una persona que no me puedo guardar las cosas".El objetivo de esta publicación esy quizá pueda alcanzar ser más feliz y hacer un mundo mejor". Asier comenzó a escribir en septiembre del año pasado, pero reconoce que esta tarea no le ha llevado mucho tiempo. "Primero lo tengo todo en la cabeza y luego lo plasmo", asegura. Lo que más tiempo le ha llevado han sido las revisiones y el cambio de algún texto "para que se entendiera todo mejor". Asier reconoce que no confiaba en que lo publicaran, por ello, "estoy muy contento".El libro salió a la venta el pasado 8 de agosto, "y aunque lleva poco tiempo,y parece ser que a la gente le gusta". Se puede adquirir en librerías y otras plataformas. De momento no se ha planteado seguir dedicándose a la literatura, "me quiero centrar en este libro y luego ya veremos".