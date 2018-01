Amigos de la Tierra La Rioja denuncia un vertido de vino en el río Najerilla

"Tinto, esto es puro tinto", se puede escuchar en el vídeo con el que la asociación Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado un vertido de vino en una acequia de riego que desemboca en el río Najerilla, situado en el municipio de Huércanos.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero y la asociación sostiene que es un hecho que muestra "una gran falta de respeto hacia la sociedad, los demás ciudadanos y la naturaleza. Contaminar y destruir son las actuaciones que se priman". Además, según recoge su nota de prensa, denuncian que la administración riojana no ha denunciado este acto "bien porque no quiere o no lo conoce".

El vídeo que difunde La Rioja.com ha sido grabado por ciudadanos que prefieren mantener el anonimato para no sufrir, según la asociación, "represalias porque la paga el que se queja o denuncia, no el que la hace".