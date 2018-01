Un oscuro gen del separatismo catalán

Ya se sabe que los separatistas son, hoy por hoy, casi la mitad de la población catalana; y, también, que no les será fácil crecer más, pues no pueden eternizar el clima exaltado y martirial que han creado en Cataluña como medioambiente favorable. La economía catalana pierde ya posiciones relativas en España y, aunque el separatismo no parece preocupado, a medio plazo el daño se hará sentir y el votante se hará nuevas preguntas.