Mirando a Cataluña

Creo que no hay duda de que el año que ahora concluye ha supuesto un antes y un después en las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Estamos acostumbrados al uso desmedido de expresiones como esta del ‘antes y el después’, de igual modo que cada semana asistimos a uno o dos acontecimientos ‘históricos’. Pero las cosas se han deteriorado tanto que creo que esta vez, con justicia, podemos hablar de un antes y un después. Los historiadores que en el futuro estudien este asunto por fuerza habrán de conceder a 2017 una atención especial.

Antes de seguir, debo confesarles algo: el párrafo que acaban de leer no es nuevo. Lo escribí hace tres años. Hacía referencia a 2014, en lugar de a 2017. Lo publicó HERALDO DE ARAGÓN en un especial como este. Si hoy la lectura de esas palabras no les ha sorprendido –como creo que no lo habrá hecho– se debe a que la cuestión última ha seguido existiendo y, si hacemos un diagnóstico, deduciremos además que se ha ido deteriorando progresivamente.

Una característica de nuestro tiempo es la de que, incluso cuando el tema de fondo permanece, la actualidad varía a gran velocidad. Por ello, hacer un listado de los episodios del año que termina en relación con la llamada ‘cuestión catalana’ sería una labor casi inabarcable. La tragedia, la farsa y el esperpento han hecho su aparición en demasiadas ocasiones, con la ayuda de las posverdades de turno y en una coyuntura política y social propicia a la perversión del lenguaje y al ensalzamiento del factor emocional en detrimento del debate razonado. Ha escrito Eduardo Mendoza en ‘Qué está pasando en Cataluña’: "Ahora el panorama es sombrío. No se le ve salida, entre otras cosas, porque se ha llegado muy lejos sin saber cómo ni para qué. A la vista de los acontecimientos recientes, uno se pregunta si lo sucedido responde a un plan rigurosamente concebido y llevado a término, o a una alocada improvisación, o a una combinación de lo uno y lo otro".