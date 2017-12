El exnovio de la chica muerta en Benicàssim, investigado por 3 delitos de lesiones tras una denuncia de ella

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (Castellón) investigaba al conductor fallecido en una colisión contra una gasolinera el pasado sábado en Benicàssim por tres delitos de lesiones, tras una denuncia presentada por su expareja sentimental, también fallecida en el choque.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado recibió el 15 de diciembre la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación. Ese mismo día, la juez tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en dicho juzgado, detalla el alto tribunal valenciano.

Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. No obstante, el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran "contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques", explica el órgano judicial.