Los taxistas no convocarán una huelga indefinida pero seguirán exigiendo la regulación de las VTC

El presidente de la Asociación Nacional del Taxi, Julio Sanz, ha explicado este lunes que no se convocará huelga indefinida para el sector para no perjudicar al usuario aunque se seguirá "presionando" para lograr medidas para regularizar las VTC (alquiler de vehículos con conductor) y lograr un "equilibrio" de ambas actividades .

Así lo ha indicado Sanz tras la asamblea de taxistas que ha tenido lugar este lunes y sobre la posibilidad de continuar con más paros tras la huelga de 24 horas que tuvo lugar el pasado miércoles.

En este sentido, Sanz ha detallado que "bajo ningún concepto" se va a convocar próximamente una huelga indefinida y detalla que para emprender este tipo de paros tienen que estar "todas las asociaciones representativas" del sector.

"No descartamos que en un futuro no se pueda acometer movilizaciones de este tipo, pero ahora no se dan las condiciones", ha explicado el presidente de la Asociación Nacional del Taxi.

En este sentido, Sanz ha indicado que también han mirado por el usuario y consideran no se le debe perjudicar con una movilización indefinida.

A su vez, ha asegurado que los taxistas van a seguir presionando a todos los niveles, "social, político y mediático" para que se articule una legislación que logre un "equilibrio" y que se elimine el componente "especulativo" que a su juicio se produce ahora con el sector VTC.

Sanz celebra que el Ayuntamiento de Barcelona haya cogido "el toro por los cuernos" y que se debata una iniciativa para regularizar el sector de las VTC y velar por que se ciña a las licencias que se conceden.

"No queremos monopolio, queremos equilibrio", ha comentado Sanz para recalcar que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid también hizo un pronunciamiento en favor de esa regulación. Por tanto, espera que el decreto que articule el Gobierno central satisfaga las demandas de los taxistas y recalca que el sector seguirá reivindicando que así sea.