La DGT asegura que los servicios mínimos se han impuesto con "normalidad"

Así, DGT apunta que durante este primer día en que se desarrolla la huelga con servicios mínimos, se han realizado 3.950 exámenes prácticos, suspendiéndose 1.221 pruebas (23,6% del total), cuando durante el mes de octubre y noviembre la DGT estimaba una media por cada día de huelga (lunes, martes y miércoles) de entre 3.000 y 3.500 exámenes sin realizar. Desde que arrancó la huelga en junio, se han suspendido unas 200.000 pruebas de conducción.

Tráfico también destaca que durante este lunes se han realizado más de 3.500 exámenes teóricos --la totalidad de los previstos--, con lo que no se ha aplazado ninguno, y que en 25 jefaturas no se ha suspendido ninguna prueba práctica.

En esta nueva jornada de paros, la DGT cifra el seguimiento de la huelga en un 25,36%, cifra que ascendía a entre un 50% y un 60% en las últimas semanas. Según datos provisionales de Asextra, el 39% de la plantilla total de examinadores ha ido este lunes a trabajar.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha agradecido a todos los funcionarios de las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico el esfuerzo y trabajo de planificación que están realizando para que los exámenes prácticos puedan seguir haciéndose de manera continua y normalizada en la totalidad de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, según señala el organismo en un comunicado.

A pesar de que los paros se llevan produciendo de manera parcial cada lunes, martes y miércoles de cada semana desde el mes de junio --a excepción de agosto--, Tráfico anunció que decretaría servicios mínimos porque consideraba la huelga "indefinida", argumentando que el servicio que prestan estos trabajadores es "esencial".

No obstante, Asextra mantiene que el servicio que prestan los examinadores no es "esencial", por lo que no estaría regulado la imposición de servicios mínimos en su huelga. Ante esto, manifestaron su intención de recurrir estos servicios mínimos ante los tribunales.