'Ahora sí votaremos', el lema de la campaña de Ciudadanos para el 21-D

En un acto este domingo en L'Hospitalet de Llobregat antes centenares de personas, el partido ha presentado el cartel, en que aparece su candidata, Inés Arrimadas, sujetando un corazón con la 'senyera' y las banderas española y de la UE, símbolo que utiliza Cs desde hace años.

Arrimadas, ovacionada entre gritos de 'Presidenta' y 'Votaremos', ha reivindicado que este corazón simboliza la Cataluña real, ya que dice que Cs "es el único partido que puede defender un proyecto nítido e inclusivo, que no deje a nadie atrás".

También ha destacado que ahora sí votarán los catalanes que no son independentistas y que en los últimos meses "han salido por primera vez en una manifestación", en referencia a las movilizaciones contra la independencia.

"Ahora sí que votaremos para tener un gobierno de todos, un gobierno que respete a todos los catalanes", ha dicho la candidata, y ha llamado a los no independentistas a votar.

Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su convicción de que el 21-D ganarán los contrarios a la independencia: "Vamos a demostrar votando que somos más los catalanes sensatos que los insensatos, los respetuosos que los que faltan el respeto. Vamos a demostrar votando que somos más y que podemos ganarles".

Inés Arrimadas ha pedido al candidato del PSC, Miquel Iceta, que "no ponga palos en las ruedas" para apoyar un Govern que acabe con el proceso independentista, si los partidos constitucionalistas --Cs, PSC y PP-- suman mayoría.

Arrimadas ha sostenido que estos partidos tienen "la obligación moral de acabar con el proceso que está haciendo tanto daño", por lo que pide dejar de lado sus diferencias.

Y Rivera ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye a Ciudadanos si hay la posibilidad de formar Govern después de las elecciones: "Le pido que no ponga palos en las ruedas. Él no se juega el pasaporte, no se juega la nacionalidad. Yo, sí".

Puigdemont y Le Pen

Rivera ha asegurado que el candidato de JuntsxCat y presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, "se le ha caído la careta de nacionalista y populista", después de que haya planteado que los catalanes deberían decidir si quieren pertenecer a la UE.

Ha advertido de que "Puigdemont ha prometido lo mismo que Le Pen", que apostaba por hacer un referéndum para sacar a Francia de la UE, y ha defendido que, según él, esto demuestra que el independentismo quiere destruir la UE y busca un proteccionismo identitario.

Por eso, considera que "la batalla de Cataluña no es solo de Cataluña, es europea", y ha sostenido que una victoria de Cs también será una victoria europea, como cree que fue la de Emmanuel Macron ante Marine Le Pen en las elecciones francesas.