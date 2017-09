El Gobierno dice que es Puigdemont quien cierra la puerta al diálogo al persistir en el "referéndum ilegal"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien cierra la puerta al diálogo en Cataluña con su "persistencia" en la celebración de un referéndum "ilegal" que "no tiene ninguna garantía democrática". De hecho, ha criticado que una de las "últimas ocurrencias" del presidente catalán haya sido difundir una web desde su cuenta de Twitter para consultar los lugares de votación.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha recordado que este miércoles el jefe del Ejecutivo ofreció diálogo al Gobierno catalán dentro de la ley, acompañado de una petición para que no siguieran "en la ilegalidad" de un referéndum "que no se va a celebrar".

"Pero el Gobierno no ha recibido ninguna respuesta positiva. Yo diría que más bien lo contrario, ha recibido una respuesta negativa en forma de intervención del presidente de la Generalitat cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo", ha lamentando el ministro, que, no obstante, ha asegurado que mantienen "la puerta abierta y la disposición a hablar" de aquellas cosas de las que pueden hablar, pero no de la soberanía nacional.

Un referéndum "sin ninguna garantía democrática"