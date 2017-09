El Congreso aprueba la tramitación de una ley que incluirá un bono social de gas por renta

El pleno del Congreso ha apoyado por 199 votos a favor, 4 en contra y 125 abstenciones tomar en consideración la proposición de Ley del grupo socialista que pide medidas de protección para los consumidores del gas y que será tramitada como un proyecto de Ley para ser enmendado por los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido apoyada por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís y Foro Asturias, mientras que el PP y el PNV se han abstenido.

La portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha lamentado que España sea el tercer país de la Unión Europea que tiene el precio del gas más caro y ha recordado que casi 5 millones de personas se ven afectadas por la pobreza energética.

"Los precios del gas natural de 2007 a 2014 han aumentado el 67 %", tras afirmar que muchas familias, en su mayoría pensionistas, no pueden encender la calefacción.

Ha señalado que es imprescindible que la política energética contribuya a erradicar situaciones de desigualdad extrema, y ha insistido en que un bono para los consumidores de gas natural ya existe en otros países europeos.

Lucio ha explicado que se trataría de un bono cofinanciado por las empresas comercializadoras, que incluiría la prohibición de cortes de suministro de gas para consumidores en vulnerabilidad severa.

La diputada ha criticado que el Real Decreto que se aprobó sobre el bono social eléctrico no haya desarrollado su reglamentación después de diez meses y ha recordado al Gobierno que "se acerca el invierno" y "no se sabe cuándo ni cómo se va a materializar".

El diputado del PP Guillermo Mariscal ha calificado de "populista" e "inviable" la propuesta socialista y ha pedido que no trasladen decisiones políticas que "eleven la deuda del futuro", por lo que ha pedido trabajar en una política energética a largo plazo.

La diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Yolanda Díaz ha apoyado la proposición de Ley pero ha anunciado que enmendarán el articulado.

Ha criticado que la financiación del bono sea al 50 % entre las administraciones y las empresas comercializadoras, y ha lamentado que se aplique a las familias numerosas y no se vincule sólo a la renta.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha abogado por fijar un criterio de renta y los avisos a los ciudadanos antes de promover ningún corte y ha calificado la propuesta socialista de "propaganda política".

Ha recordado que Ciudadanos ya propuso que se ampliase el bono social eléctrico a un bono de gas.

ERC se ha mostrado a favor pero el diputado Joan Capdevilla ha lamentado que la iniciativa no fije los umbrales de renta para las ayudas y solo cubra a los consumidores de último recurso y no a todos los vulnerables, "que en su mayoría no tienen ni contratos de gas", al tiempo que ha recriminado que la medida no incluya el butano.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha señalado que la pobreza energética es un problema a nivel europeo y que requiere medidas estructurales e integrales, por lo que ha anunciado la abstención de su grupo parlamentario.

Foro Asturias ha anunciado su voto a favor al igual que Compromís.