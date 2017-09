El PP avisa a los alcaldes catalanes de las consecuencias de la “borrachera independentista”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha advertido este viernes en Zaragoza a los alcaldes catalanes de las consecuencias de la “borrachera independentista” y ha pedido a aquellos que ya han firmado su colaboración en el referéndum del 1 de octubre que piensen en su “futuro político y personal”. En la misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, les ha planteado que no sean “cómplices” y no se dejen utilizar como “escudos” frente a las “ilegalidades” de un proceso inconstitucional. “Si no tienen respeto por el cargo, que piensen en su futuro político y personal. A más de uno le va a dar un dolor de cabeza”, ha señalado Martínez-Maíllo.