Puigdemont promete firmeza para lograr el referéndum y critica las "amenazas" del Gobierno

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha acusado al Gobierno y, en concreto, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de proferir "amenazas" contra los miembros del Govern y contra los partidarios de la independencia de Cataluña.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido a Puigdemont que renuncie de una vez por todas a aprobar la ley del referéndum, y le ha lanzado una advertencia: "Está a punto de cometer el error más grande de la historia democrática de Cataluña y usted será el primer responsable".

Arrimadas ha lamentado que el Govern considere un golpe de Estado que el Gobierno central avise de que frenará el referéndum, y ha recordado que los Mossos retiraron urnas cuando en Cataluña se celebró en 2014 un multirreferéndum --ha dicho-- organizado por entidades de izquierdas: "Y eso no fue un golpe de Estado, ¿no?".

La líder de Cs asegura que hay un "aumento de la tensión social en Cataluña" y ha acusado al presidente de tener socios de proyecto político, como ERC y la CUP, que hablan de tomar las calles o señalan a personas por sus ideales si son contrarias a la independencia.

Puigdemont ha reprochado a Arrimadas ser socia en el Congreso de quien amenaza a los catalanes, en alusión al PP, y lo ha contrastado con la actitud de la Generalitat: "Mi Govern no practica la amenaza, practica la democracia. Contra la 'amenazocracia' que representa su régimen, nosotros, democracia".

Albiol: "La pero crisis en 36 años"

El líder del PP, Xavier García Albiol, ha manifestado que la tramitación de la ley del referéndum es "la peor crisis institucional que ha vivido Cataluña en 36 años" desde el golpe de Estado en el Congreso.

"En todo esto se ha convertido la política catalana y el proyecto independentista que usted defiende. No quiero pensar que diría Tarradellas si levantara la cabeza", ha dicho en alusión al expresidente de la Generalitat restaurada.

Albiol también ha acusado a Puigdemont de "recortar los derechos" de los diputados de la oposición, ya que JxSí y la CUP pretende aprobar la ley del referéndum restringiendo al máximo la posibilidad de presentar enmiendas y negando la posibilidad de impugnarla ante el Consell de Garanties.

Lluís Corominas (JxSí)

El líder de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, ha negado que se hayan cercenado los derechos de la oposición, y ha criticado que es precisamente la oposición quien pone trabas con recursos judiciales a que la Cámara debata sobre el derecho a decidir: "Tienen mucho morro".

Corominas ha concluido que el problema de PP, PSC y Cs no es que no vean legal el referéndum de independencia que propone la Generalitat, sino que "no tienen valentía de defender el 'no" y que por eso obstaculizan la votación.

Puigdemont --como ya hizo el portavoz del Govern, Jordi Turull-- ha esgrimido una reforma del Código Penal de 2005 que establece que organizar un referéndum --sin tener competencias para eso-- "no es un crimen", según interpreta de la reforma.