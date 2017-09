Arrimadas denunciará a una usuaria de Facebook que le deseó que la "violaran"

Con el nombre de usuaria de Rosa María Miras Puigpinós, la usuaria escribió lo siguiente: "Sé que me van a llover las críticas de todos lados, sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de T5 solo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Millares de usuarios y también políticos de diferentes colores han mostrado a Arrimadas su apoyo a través de la red, entre ellas la diputada de la CUP Anna Gabriel, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, o la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados.

No sé qui és aquesta senyora. No sé si és real o virtual. Sé que és abominable el que planteja i em remou per dins. https://t.co/7t8PkBB4hj