Los zaragozanos 'Otto Bus', terceros en el Red Bull Día de las Alas de Gijón

Ya desde primera hora del día, decenas de gijoneses aguardaban para encontrar la mejor posición desde la que comprobar la eficacia voladora de la treintena de artefactos. La distancia de vuelo, junto con la creatividad en el diseño del artefacto y la coreografía previa al salto, han determinado el ganador final del Red Bull Día de las Alas, que ha ido a parar el equipo valenciano ‘El Puto Delorean’. Tras ellos, han completado el podio el equipo granadino ‘Cortaleña Mauricio’ y los zaragozanos ‘Otto Bus’ con un original artefacto inspirado en el autobús de la serie 'Los Simpson' que además ganó el premio al equipo más votado en las redes sociales.

“Obviamente sabíamos que íbamos a ganar, porque hay que tener en cuenta que, con el Delorean, venimos del futuro. Esa ha sido una gran ventaja, por eso decidimos afrontar las ocho horas de viaje desde Valencia a Gijón”, se han sincerado los miembros del equipo ganador. “Ahora esperamos que nos reciban en Manises con una paella bien grande para celebrar el éxito”, han completado.

La competición se ha abierto con la interpretación del himno de Asturias a cargo de la banda de gaitas Noega, desde la rampa de seis metros elevada sobre la bahía de la ciudad. Ese ha sido el único momento solemne de una competición marcada por la diversión y que ha contado con Saúl Craviotto, Lucía Martiño, Dani Sordo, Cristina Mitre y Jorge Cremades como invitados especiales, en la tarea de jueces. A ellos ha correspondido valorar la creatividad de los artefactos y también sus coreografías previas al salto. Apostados en la torre de control han observado todo tipo de interpretaciones artísticas, más o menos inspiradas, pero siempre con el buen humor como bandera.

“La energía que le ponen los equipos y el trabajo en conjunto es lo mejor de esta competición. Yo soy un hombre de agua pero no sé si me atrevería a lanzarme como han hecho ellos”, ha comentado Craviotto. El medallista olímpico ha destacado además la respuesta de Gijón: “Se ha volcado de forma rotunda. Es una ciudad muy viva, muy echada a la calle y hemos vivido un ambiente espectacular, por encima de mis expectativas. Además, yo aquí me siento muy querido y apoyado, como un asturiano más, así que poder vivir un evento así en primera persona ha sido impresionante”.

La honra asturiana ha quedado salvaguardada por el equipo ‘Power Dangers’, que se ha anotado el premio especial de ‘vuelo más largo’ con 16,32 metros. “Ha sido un fin de semana muy emocionante y, también, de bastantes nervios. Y estamos muy contentos de haber ganado este premio porque para nosotros era el más importante, volar tanto como pudiéramos”, ha reconocido Daniel Hevia Suárez, miembro de la tripulación del equipo.

Además de ellos, especialmente ovacionado ha sido el equipo local ‘Despegue Sportinguista’ que, en este caso, no ha podido hacer honor a su nombre. El equipo local –uno de los 11 asturianos que han formado parte del Red Bull Día de las Alas- se quedó sin opciones de triunfo al realizar un amerizaje en picado, pero demostró el espíritu de diversión y buen rollo que envuelven a esta competición.