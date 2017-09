La madre de Archidona afirma que no ha secuestrado a sus hijas y asegura que no tenía notificación para entregarlas

La mujer de Archidona (Málaga) que estaba en paradero desconocido junto con sus dos hijas, a las que debía de entregar a su padre en cumplimiento del régimen de visitas, ha asegurado este lunes, tras personarse en el juzgado, que no tiene "ninguna notificación" en la que se dijera que tenía que entregarlas. "La guardia y custodia la tengo yo, por lo que no he secuestrado a mis hijas", ha añadido.