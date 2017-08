La oposición pedirá a Rajoy responsabilidades por la Gürtel en un pleno que el PP ve inútil

El PP, mientras, acusa a los demás partidos de provocar una cita en el Congreso tan "inútil como innecesaria" con el único objetivo de desestabilizar al Gobierno.

En la víspera de este pleno extraordinario, los partidos se preparan para este primer gran debate del curso político en el que van a intervenir, además de Rajoy, los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera. Por el PSOE intervendrá su portavoz, Margarita Robles.

Es previsible que el presidente y su partido insistan en que Rajoy no tiene responsabilidad alguna que asumir por lo que hicieron unos pocos que, repiten siempre los 'populares', ya están fuera del partido.

Una explicación que no va a servirle a la oposición: los socialistas ya han advertido de que reclamarán a Rajoy que asuma su responsabilidad política "culpa in vigilando", como en su momento hizo Esperanza Aguirre cuando dejó su cargo en el Ayuntamiento de Madrid tras el encarcelamiento de Ignacio González.

Así lo ha apuntado esta Margarita Robles, para quien si un presidente de un partido tiene a un tesorero y un gerente en el banquillo "es evidente que tiene que asumir responsabilidades políticas" porque "hay clarísimamente una culpa in vigilando".

Robles considera además que Rajoy "no ha hecho todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan".

Y entiende que en momentos "muy duros y muy complicados" como los actuales, con la amenaza terrorista y "lo que está ocurriendo en Cataluña" es "absolutamente imprescindible que haya un presidente del Gobierno que dé explicaciones, asuma responsabilidades" y no impida que la justicia "funcione".

Ciudadanos cree que el pleno "no es el formato correcto" para que Rajoy se explique sobre Gürtel y la caja B del PP y sigue defendiendo que el presidente acuda a la comisión de investigación de la Cámara Baja sobre la supuesta financiación ilegal de los 'populares'.

No obstante, como ha señalado su secretario general, José Manuel Villegas, su grupo también pedirá mañana a Rajoy aclaraciones sobre aquellos casos de corrupción que se han vivido en su partido bajo su presidencia, y que ahora están en los tribunales.

Y ha asegurado que mañana C's propondrá medidas de regeneración que eviten nuevos casos de este tipo.

El PP, en cualquier caso, sigue considerando "inútil e innecesaria" la comparecencia de Mariano Rajoy, como ha apuntado el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.

Tras recalcar que "no hay ninguna responsabilidad que asumir por parte de Mariano Rajoy" en el caso Gürtel porque no tuvo "nada que ver", Bérmudez ha señalado que cuando se habla de asuntos penales como éste "no se puede extender la responsabilidad más allá de quien la tiene", ha continuado el dirigente 'popular'".

El dirigente del PP ha reprochado a los partidos de la oposición que obliguen al Congreso a abrir sus puertas para este debate en estos días en los que España acaba de sufrir un "salvaje" atentado y en pleno "chantaje al Estado de derecho" por parte de los soberanistas catalanes.

Además ha insistido en que Rajoy ya ha comparecido "infinidad" de veces, "en más de cien" ocasiones, ha asegurado.

Y en su crítica a la estrategia de la oposición se ha centrado en la posición del PSOE, que una vez más se "deja arrastrar" y es "comparsa" de Podemos.

El debate comenzará a las nueve y tendrá el mismo formato que las comparecencias del presidente del Gobierno para informar de los Consejos Europeos.