Puigdemont tacha de "muy lamentable" el veto de la CUP al Rey

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha pedido a los dirigentes de la CUP que se "replanteen" su "lamentable" rechazo a acudir a la manifestación del próximo sábado en Barcelona en contra de los atentados terroristas si a la protesta acuden el Rey o representantes del Gobierno del PP.

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha asegurado esta mañana que la formación anticapitalista se plantea no acudir a la manifestación contra los atentados convocada para el próximo sábado 26 en Barcelona si acude el Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que la CUP esperará a los "detalles" de esta movilización convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat bajo el lema ciudadano "No tengo miedo".

En una entrevista en La Sexta, Puigdemont ha dicho que la CUP "se equivoca" porque su posición es "muy lamentable", ya que en la manifestación del sábado "no hay derecho de admisión".