Detrás de la escalera

En el primer Día de las Fuerzas Armadas organizado bajo gobierno socialista, celebrado en el paseo de la Independencia de Zaragoza, los mandos del Ejército del momento sentaron al Gobierno, encabezado por un joven Felipe González… en sillas de tijera. Algo parecido ha hecho el Ejecutivo de Puigdemont al llevar la sesión conjunta del Gabinete de crisis post atentado a la sede del departamento de Interior, con el fin de evitar por todos los medios que el presidente de España ejerciese su papel desde el Palau de la Generalitat. Lugar en el que sí había comparecido el ‘president’ 15 horas antes, junto al ‘vicepresident’ Junqueras y a la alcaldesa Colau.

Esa obsesión se plasmó más gráficamente aun al celebrar la rueda de prensa delante de una escalera en la que, además, tras concluir sus intervenciones Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se sacó la bandera de España de la escena. Como quiera que lo más importante era que comparecieran juntos (que ya les costó), se ha ponderado sobre todo este hecho. Mostrar unidad en el dolor y respuesta conjunta frente al terrorismo eran imprescindibles. Y aunque el lenguaje no verbal de las distintas comparecencias ha transmitido una tensión constante, salvada con la presencia del Rey en el minuto de silencio, la gravedad de los hechos ha obligado a moderar recelos.

Sobre el cruel atentado, permanecen las incógnitas. La primera, cómo es posible que una vía como Las Ramblas no estuviera especialmente protegida. Fuera de citas festivas o deportivas, es uno de los sitios de España con más presencia constante de viandantes. Algunos días de agosto, desde los cruceros, desembarcan en el puerto de Barcelona hasta 50.000 personas: o sea, todo Huesca entrando por las Ramblas. Las siguientes cuestiones tienen que ver con los terroristas y lo inadvertidos que han pasado sus abundantes movimientos. Casi una docena de jóvenes marroquíes, algunos menores de edad, que ‘okupan’ un chalet, que van y vienen sin cesar por todo Cataluña y acumulan ¡105! bombonas de butano sin que nadie perciba lo inusual del trajín y de tamaño acopio de gas. Y al parecer, antes de furgonetas, intentaron alquilar un camión, operación que no lograron porque no tenían el carné necesario. Y en el ‘rent a car’, nadie se inquieta.