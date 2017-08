Cinco muertos en las playas catalanas en menos de 24 horas

El último suceso, del que el SEM ha recibido aviso a las 12.44, se ha producido en la playa Sa Conca de Platja d'Aro (Gerona): un hombre ha muerto en la arena --las primeras hipótesis apuntan a un ictus-- sin que los sanitarios hayan podido hacer nada para salvarle la vida.

Minutos antes, en la playa Gran de la misma localidad, un hombre de 42 ha muerto ahogado pese a que un dispositivo médico formado por un helicóptero y dos ambulancias ha acudido al lugar para tratar de reanimarlo.

La tercera persona fallecida en este lunes ha sido un hombre de 79 años y de nacionalidad española, al que han encontrado flotando inconsciente a las 9.00 de este lunes en la playa Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Gerona).

Estas tres muertes se suman a las dos registradas la tarde del domingo en otros arenales; una de ellas, ocurrió en la playa de la Mota de Cubelles (Barcelona), donde pasadas las 19.30 un hombre de 56 años y de nacionalidad española fue encontrado inconsciente en el agua y no reaccionó a las maniobras de reanimación.

El mismo domingo, el 112 recibió el aviso de que tres chicas se bañaban en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y una de ellas no había regresado; media hora después, la encontraron en la zona del espigón pero no pudieron salvar la vida a la joven --de 17 años y nacionalidad marroquí-- y murió en la misma playa.