Decenas de pasajeros pierden sus vuelos por las colas en los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona

Las colas han ido fluctuando a lo largo de la mañana: entre las 5.00 y las 6.30 los tiempos de espera han sido de unos 40 minutos, posteriormente la situación ha mejorado pero a partir de las 10.00 se han vuelto a producir aglomeraciones de pasajeros para superar el control de seguridad.

Alrededor de las 11.00, las colas se han extendido por los laterales de la terminal T1 y el tiempo de espera para pasar el control de seguridad previo a la zona de embarque ha superado los 60 minutos, lo que ha provocado que algunos pasajeros hayan perdido sus vuelos.

Marco, un pasajero de Vueling con rumbo a Brindisi, ha explicado a Europa Press: "Tenía el vuelo a las 12.10, he llegado al aeropuerto a las 10.50 horas y he salido del control de seguridad a las 12.30, con lo que he perdido el avión".

"He estado haciendo cola desde las 10.00, cuando mi vuelo salía a las 11.35, y a pesar de que ha habido gente que me ha dejado colarme, no he llegado a tiempo y el avión ha salido sin mí", ha explicado Ascensión, una pasajera con rumbo a Bilbao.

Otra pasajera, Jessica, que tenía previsto volar a Roma con su marido y sus dos hijos y que ha perdido el vuelo al no poder pasar el control de seguridad a tiempo, ha relatado: "Vueling nos ha cambiado el billete gratuitamente para mañana y ahora vamos a ver si nos paga el hotel".

A partir del mediodía, las colas en los filtros de seguridad de la T1 han ido remitiendo y el tiempo de espera se ha situado en unos 20 minutos.