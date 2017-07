Sánchez: "La crisis territorial no se resuelve con amenazas por tierra mar y aire"

El secretario general, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que "la crisis territorial no se resuelve con amenazas por tierra, mar y aire" , sino con "diálogo y mesura" en alusión a la reacción del Gobierno ante la posible celebración del referéndum catalán el 1 de octubre.

Sánchez ha clausurado este sábado en la sede del Conservatorio de Música, en Palma, el 13 Congreso de los Socialistas de Baleares, que ha ratificado a Francina Armengol, actual presidenta del Gobierno balear, como secretaria general del PSIB-PSOE.

El líder socialista ha insistido en que "las soluciones para Cataluña pasan por la ley porque fuera de la ley no hay nada", pero ha advertido que en estos seis años se ha demostrado que "con la ley no basta, que falta la política".

Para Sánchez, a "un presidente de Gobierno hay que pedirle mirar alto, lejos, que haga política, que encuentre soluciones justas".

Ha reiterado el apoyo de los socialistas al Gobierno en defensa de la ley y la Constitución en relación a la amenaza del referéndum y ha señalado la "llamada al encuentro" que ha hecho al PSOE en este asunto con la Declaración de Barcelona.

No obstante, Sánchez ha acusado al Gobierno del PP de haber dejado "pudrir el problema catalán" durante seis años, mientras ha apuntado que "no habrá estabilidad en España hasta que no haya un Estado federal".

"Ni el Estado es el gobierno actual ni España es el Partido Popular", ha apuntado el socialista.

"Queremos una alternativa política y social que sume y multiplique, no queremos una vía unilateral, ilegal, estrecha, proponemos una gran avenida de diálogo, negociación y pacto común. Queremos compartir con Cataluña un futuro común", ha insistido Sánchez, para quien el 1 de octubre es "todos los días".

Ha acusado al Gobierno del PP de "amordazar a la Administración" y de "instrumentalizar a jueces y fiscales", lo que es ir en contra de la Constitución.

En opinión de Sánchez, "no hay nada que dañe más la confianza de los ciudadanos que contemplar a diario los paseíllos de los responsables del Partido Popular", en alusión a los casos de corrupción que afectan a miembros de la formación.

El secretario general del PSOE se ha referido también a la declaración que tendrá que prestar el presidente de Gobierno la próxima semana ante la Audiencia Nacional que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

"Solo le pido a Rajoy que por primera vez en su vida diga solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", ha dicho.

El líder socialista ha asegurado que la ciudadanía se merece "un país libre de corrupción, libre de Matas, de Bárcenas, de Rato". "Una España libre de un presidente de Gobierno que, por primera vez en la democracia, va a tener que declarar ante la Audiencia Nacional".

Sánchez ha considerado que ver a Rajoy declarando por la presunta financiación ilegal de su partido es "una imagen institucional moralmente dolorosa para los españoles, impensable en países como Francia o Reino Unido".

"No solo se va a someter a los jueces sino al polígrafo de la mirada de los 46 millones de españoles", ha enfatizado Sánchez, que la ha pedido a Rajoy que "por respeto a la democracia no se esconda, que colabore con la Justicia", sin los "silencios" que se han visto durante "muchísimos años".

Finalmente, Sánchez ha alabado las mejoras que han logrado los socialistas de Baleares en las islas, donde gobierna en coalición, y ha prometido que si el PSOE llega a gobernar en España mejorará la financiación autonómica para el archipiélago.