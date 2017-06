La Policía alerta de un bulo en las redes sobre una falsa amenaza durante la fiesta del Orgullo Gay

La Policía Nacional ha alertado de un bulo que circula durante las últimas horas a través de Whatsapp en el que se habla de una falsa amenaza terrorista durante la fiesta del Orgullo Gay WorldPride que se celebra durante los próximos días en Madrid.

"¡Ya apareció el primer #buloworldpride! No seas inocentón, no lo creas, no lo compartas y directo a la basura. ¡Todo, todito, mentira! #STOPBulos", ha publicado este viernes por la tarde la Policía Nacional en su cuenta oficial de Twitter.

Como es habitual en este tipo de casos, el audio de Whatsapp ha sido reenviado a la Brigada de Investigación Tecnológica para que los expertos valoren si procede practicar diligencias policiales al objeto de detectar el origen de este nuevo bulo.