Ser liberal, una actitud

Un 15 de junio como el de ayer, millones de españoles lanzaron hace cuarenta años la edad contemporánea de España. También el sábado último se cumplían tres décadas de las primeras elecciones en España al Parlamento Europeo. Apenas diez años que sentaron las bases de la sociedad que hoy tenemos y que la profundidad de la crisis ha empañado sobremanera. Nos resistimos a ver que la zozobra no es exclusiva de España y que las tormentas se suceden por doquier: es en Occidente donde perdemos posición, que sí ganan –demasiado lentamente, eso sí– las áreas más desfavorecidas del planeta.

En esa década recuperamos la democracia y, aun con la grave crisis final, se inició la etapa de más prosperidad que ha conocido nuestro país. En contra de lo que ahora quieren hacer creer algunas voces, no fue para nada un pasteleo barato. Ante cada paso que se daba, se tomaba aire y se contenía la respiración, a ver cómo caía el pie y cómo se podía mover el otro. ETA mataba y algunos militares conspiraban en cuarteles y cafeterías. El futuro no estaba escrito.

Hoy, tras cuatro décadas de práctica, el sistema presenta tramos con oxidación y demasiados engranajes chirrían. Pero no por eso vamos a destruir la maquinaria. Esta misma semana ha servido para que el grupo más críticamente activo del arco parlamentario reuniera la Cámara durante dos días y el presidente del Gobierno se tuviera que escuchar la insoportable riada de casos de corrupción que anega a su partido. Lo que no significa que Podemos tenga la mayoría social de su parte. Comparte el hastío ante abusos y desigualdades pero no tanto la fórmula para combatirlo. De ahí que solo apoyaran su moción 82 parlamentarios.