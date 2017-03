Horrach: "A la infanta Cristina se la ha tratado de manera diferente e injusta"

En una entrevista a la emisora 'Catalunya Ràdio', Horach ha lanzado paralelismos entre el caso Noos y el expolio del Palau de la Música, cuyo juicio se ha iniciado esta semana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

"El señor Millet y el señor Montull crearon dos empresas donde figuraban como socias y administradoras sus respectivas esposas. ¿Usted ve a las respectivas esposas en el banco de los acusados? En este caso concreto, en este caso particular, creo que a la infanta Cristina se la ha tratado de manera diferente e injusta en relación a otros casos que hay en España", ha indicado.

En la entrevista, Horrach también ha afirmado que ve "muy difícil" que Iñaki Urdangarin, condenado a 6 años y tres meses de cárcel, y su exsocio Diego Torres, con una condena de 8 años, puedan acabar eludiendo la entrada en prisión.

No obstante, ha admitido que le ha sorprendido que la sentencia niegue que Urdangarin y Torres saquearan las arcas públicas de Baleares y Valencia.

Horrach ha insistido que no ha recibido nunca ninguna orden ilegal por parte de sus superiores en este proceso y ha apuntado que, si las hubiera recibido, como fiscal dispone de los mecanismos para denunciarlo.

"No me he sentido teledirigido. Lo que quiero decir es que, si no lo he entendido mal, las presiones que ha denunciado el fiscal jefe de Murcia se referían a presiones originadas alrededor de las personas a las que están investigando, no se referían a presiones internas institucionales", ha puntualizado.