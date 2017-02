Los colegios religiosos españoles se pueden beneficiar de exenciones fiscales

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott aseguró que los colegios religiosos españoles se pueden beneficiar de las exenciones fiscales gracias a los acuerdos del Reino de España con el Vaticano si no tienen "un carácter comercial". ¿Cómo se determina qué es comercial? Cuando el dinero procedente de la educación que no está subvencionada por fondos públicos -la ESO- no supere el 10% de los ingresos de estos centros.