080: Moda Barcelona

La edición celebrada esta semana es la antesala del décimo aniversario, en julio próximo se celebra la número 20, donde habrá novedades importantes que ya comentaremos en su día, pero bueno… vayamos del corazón a los asuntos y analicemos (lo que dio de si) la 19ª edición.

La 080, se celebra cada edición en un espacio carismático de Barcelona y esta vez el marco elegido fue El Teatro Nacional de Cataluña, obra arquitectónica de Ricard Bofill, donde a la vez que la colecciones, se celebró (entre otros) el Clúster Catalán de la Moda, con la presencia de 'buyers' llegados de casi todo el mundo.

La 080 está compuesta por marcas y diseñadores y entre ellos, los de larga trayectoria y los emergentes, intentaremos reseñarlos en estos tres capítulos.

Géneros de punto

Las marcas en Cataluña son de una larga tradición y están en el ADN de la industria textil y no digamos si hablamos del género de punto, los 'Escorpión', 'Punto Blanco', 'Yerse', 'Naulover'… con muchas décadas en el mercado y soporte indudable de toda plataforma que desee internacionalizarse, eso sí buscando la alianza con el diseño, como es el caso de la colección cápsula: 'Escorpion Studio by Juanma Granero'.

Y si hablamos de punto y piel, quien mejor que 'Torras', marca de moda masculina con prestigio internacional y presente en los cinco continentes (fundada el 1951) sus colecciones están hoy presentes en ciudades como Barcelona, Nueva York, Londres, Moscú o Shanghái… Eso sí, aconsejaríamos a la marca que se centren en lo que son y se dejen de “soldaditos en pasarela”. La sorpresa nos la dio 'Wom & Now', colección sexi para mujeres que desean ser protagonistas y que de alguna manera llevan el timón, mestizaje entre lo retro y el 'sport', lo romántico y lo roquero, lo formal y lo informal, quizás debieran obviar la imagen (a veces vista) de mujer dominatrice…

Y si hablamos de piel, no podemos olvidar a 'V M la Siberia', desde 1891 en Rambla Cataluña. Si es difícil modernizar algo y poner en órbita, esta es la Peletería, tan maltratada en estos tiempos, donde las gentes vamos de plásticos y similares y nos olvidamos, que una mujer con un “abrigazo de fourrure”… es lo más, y no digamos cuando el frío es protagonista. Si a todo ello, la marca fichara a un diseñador ad hoc… sería una delicia para los sentidos.

Y otra grata sorpresa fue 'Es Collection', propuesta 'underwear' para hombre/mujer, llena de creatividad y modernidad, donde la diseñadora catalana Carmen Monforte nos ofrece su colección 'SHADE since 2006'. Nos presentó un hombre y a una mujer muy seguros de sí mismos, con una personalidad fuerte, pero al mismo tiempo muy sensibles, guiados siempre por un lírico sentido de inmortalidad y perpetuidad, sinónimos de eterna juventud. La diseñadora, nos comenta que su afición por el mundo de la moda, comenzó desde pequeña en su Barcelona natal. A los 20 años un fabricante textil se fijó en ella y la animó a embarcarse en el mundo de la moda. Fue entonces cuando comenzó a estudiar diseño. En 2006, 'Es Collection' le ofreció la oportunidad de ponerse al frente de un proyecto mucho más ambicioso como era el desarrollo de líneas de íntimo y baño para hombres. ¡Como un cuento de hadas… hecho realidad! 'Es Collection' tiene como objetivo transformar el concepto de moda íntima innovando en estilo, para el hombre que perdió definitivamente, el miedo en estar orgullosos de su 'body'. ¡Sorpresón!

En el punto opuesto, podríamos nombrar la colección de 'Punto Blanco', fabricante de calcetines de alta gama desde 1948, y presente en mercados internacionales desde 1953. Punto Blanco Underwear nace en 1996, todo esto hasta hoy, donde la marca tiene el objetivo de ponerse al día y para ello crea colecciones de pasarela, con prendas en punto tales como las ofrecidas en esta edición de la 080. 'Collection-Harmony': Colección con aire minimalista inspirado por dos diferentes culturas y 'lifestyles': la japonesa y la nórdica. Aunque son muy distintas tienen un punto de encuentro y un eje común: la búsqueda de una manera más sencilla de vivir, un mundo 'slow & clean', depurado de lo superfluo. Solo lo necesario, lo adecuado es suficiente… con un toque de sorpresa, de repente, en el punto justo. Menos es más, el equilibrio, la armonía. Que una marca clásica, anhele entrar en una nueva época, es de quitarse el sombrero.

'Aldo Martins' se inspira en mundos rurales diversos interpretado en clave contemporánea, con toques de estilo 'preppy'. Una colección clásica, romántica y muy femenina. Colección completamente de punto, llena de 'intarsias' y de 'jacquards' suntuosos, tejidos con licras para conseguir relieves que imitan la cestería y los jerséis tricotados a mano. No toda la moda, debe ser rompedora, pero quizás sí, en la 080.

Las marcas de moda infantil, estuvieron representadas por 'Boboli' y 'CND by Condor' esta última en el mercado desde 1898 y con presencia comercial muy destacada internacionalmente. Que pintaban ellas en la 080… "doctores tiene la Iglesia". Y, como lo colofón a las marcas, debiéramos hablar de 'Antonio Miro', pero esto es otra historia y lo dejamos para más adelante.

Diseñadores emergentes

Y si terminamos con marcas de moda infantil, debemos comenzar el capítulo diseñadores con 'Little Creative Factory', colección diseñada por Cristina Fernández. Una propuesta llena de encanto, sensibilidad y buen gusto y denominada: 'La edad de los sueños'. En el mercado desde 2011, y desde entonces, 'Little Creative Factory' ha presentado cuatro colecciones infantiles. Ha participado en las ferias más importantes de París, Nueva York y Tokio, donde su última propuesta ha sido galardonada por 'Milk Magazine' como 'La mejor colección SS17'. Fue la marca invitada a desfilar en la 'Petite Parade' durante la semana de la moda infantil de Nueva York (marzo 2016). LCF está presente en 30 países y diciembre pasado ha abierto su primera tienda en el corazón de Barcelona, en el barrio del Born. '¡Chapeau!'

Y continuando con emergentes, debemos hablar de 'Blame by Pablo Puig Gomar', joven diseñador valenciano. Desarrolló sus estudios de diseño en Barcelona y trabajó durante dos temporadas en la marca 'Boris Bidjan Saberi'. Motivado por la idea de crea su propia identidad, funda su marca en 2014. Propuesta 'streetwear' y urbana para extrarradios llenos de peligros callejeros… ¡cuidado!

Con 'Aubergin', propuesta emergente, nos demuestra en pasarela, la nula frontera (entre las nuevas generaciones vanguardistas) existente entre la moda hombre y mujer. El lema de 'Aubergin' es no rendirse a la dictadura de la temporalidad de la moda, huyendo del 'fast-fashion'. ¡Notable meta!

Daniel Rosa, formado en la escuela 'FDModa LCI Barcelona', crea su marca para hombre y mujer en 2016 con prendas que se valoran por generar una armónica tangente entre la artesanía y la modernidad. El joven diseñador barcelonés, mientras colabora para otros diseñadores, desfila con su primera colección “Resiliencia” para LCI Barcelona en 080 Barcelona en junio del 2016 bajo el marco jóvenes talentos, dónde también expone algunas prendas en el 'Fashion Market', y en octubre se proclama ganador en la pasarela EFU de Budapest. Todo un récord para su corta edad.

Su colección 'Isolation' está inspirada en distintos conceptos relacionados entre sí como la superación, el 'confort' y la nostalgia, utilizando como hilo conductor el estratovolcán monte Rainier. Los paisajes de esta montaña se construyen sobre uno de los lares más cálidos y hostiles de la Tierra (aunque se percibe como un precioso paraje nevado, verde y nostálgico), un concepto que ha servido de inspiración para la colección: imágenes frías, colores como el blanco, los plateados y distintos tonos de verde. Propuesta ad hoc, para jóvenes pijitos modernos.

Diseñadores de larga trayectoria

Y entremos en los diseñadores de larga trayectoria, ya clásicos en la 080.

Empecemos por Miquel Suay, un caso extraño en el mundo de la moda: Diseñador Industrial, licenciado en Derecho, Artes y Oficios por la Universitat Jaume I de Castellón con un máster en Dirección General de Empresas en la Escuela de Negocios Lluis Vives. "En fin, todo un yerno que desearía cualquier madre". Vinculado al mundo de la moda, por tradición familiar.

Suay, nos presentó una propuesta de moda masculina, con aspiraciones espaciales y galácticas (entre Courreges y Cardin, eso sí, sin la magia de estos creadores). Sugeríamos a Suay, que se centre más en embellecer al hombre y dejar de disfrazarlo. Él tiene lo más difícil de poseer en este mundo 'fashionista': la capacidad industrial y comercial necesaria para llegar a buen puerto. Sabemos que vestir al hombre es lo más complicado de las disciplinas de la moda, pero lo más fácil sería delegar…

'Krizia Robustella', firma de moda autodefinida como 'sport deluxe' que toma como referencia las prendas deportivas de las últimas décadas para crear un universo propio, donde lo cómodo se funde con el lujo. Y el lujo se transforma en formas y tejidos hasta ahora relegados a la escala de lo informal.

En su propuesta 'Jolly Death Crew', Krizia Robustella “resucita de entre los difuntos”. En la nueva temporada, 'Jolly Death Crew' vuelve desde la tumba de la mano del ilustrador Marcos Cabrera. Esta vez, el estilo chandalero de la diseñadora se mezcla con un montón de zombis de ultratumba y muertos vivientes dando vida a una pandilla divertida y llena de color que te miran desafiantes para arrastrarte de fiesta al cementerio con ellos. Todo como un vídeo clip, lleno de humor y de talento ¡Estos muertos están muy vivos!

'Brain&Beast by Ángel Vilda', nace en Barcelona en 2010. Sus prendas se plantean como juegos, adivinanzas, jeroglíficos de aparente sencillez estructural, que responden a complejas ecuaciones geométricas en las cuales color y materia forman parte de unos códigos donde nada es aleatorio. Así, 'Brain&Beast' propone conjuntos de prendas que combinan emoción y razón, con fuerte influencia de la cultura contemporánea, sin olvidar grandes dosis de sofisticación y, sobre todas las cosas, un sentido del humor muy genuino del diseñador. Propuesta (como es habitual) cerca del surrealismo y donde el feísmo y lo absurdo están siempre presentes y con una cierta sintonía a la provocación.

Y en el polo opuesto se encuentra 'Justicia Ruano', una compañía creada en 2009 en Barcelona. Tras una larga trayectoria en el mundo del diseño (dentro de grandes marcas), su directora creativa, Justicia Ruano, ha querido reinventar, con su particular visión, el lujo y la feminidad. La cuidada selección de todos los materiales, telas, patrones y todo el proceso de cada prenda, hacen de Ruano una marca en la que el detalle y la calidad son parte de sus señas de identidad.

Su colección 'Hedonism. L’art de vivre' nos conduce a la capacidad de adecuación del comportamiento de una persona a los usos y costumbres de otros países o culturas. Mezclar ideas, memorias, sueños y anhelos a través del arte y la moda. Humor, fantasía y belleza marcan el ritmo de una colección "cuyo único deseo es exaltar el aura de una heroína intergaláctica", eso nos dice Ruano, diseñadora admirada en el Cono Sur Americano.

Lo más genuino

Txell Miras, Josep Abril y Miriam Ponsa representan lo más genuino de un 'made in Cataluña': de lo mas singular, amados y odiados, ensalzados e ignorados. Los tres son la bandera, donde la moda no requiere de artificios y donde el color es ignorado, los tres comparten desde espacios conjuntos para mostrar su obra, su amor sin límites por su París.

Txell Miras creadora barcelonesa, Premio Nacional a la Mejor Colección, Invitada al On/Off de la London Fashion Week y nominada a la LICC (London International Creative Competition), afirma en su colección 'The Shed' que "los indios hablan acerca del mundo. Sus historias tratan de como el lobo empezó a llamarse lobo. Como los alces consiguieron su cornamenta; lo que los osos dicen a las abejas cuando quieren miel; como el río canta una canción a los árboles y como estos devuelven la canción. (...) Los blancos hablan de oro, de dinero, de dólares y dólares pero digan lo que digan siempre se refieren a otra cosa. Hablan de ellos como si aún no estuvieran vivos. A casi todos ellos, sin apenas excepción, les asusta ser quien son".

Josep Abril, creador de moda masculina, nos ofreció una propuesta, quizás ya vista y poco elaborada, con un punto de tristeza superior a otras colecciones. "Notamos e intuimos poca ilusión" en su obra, esperemos su pronta recuperación, un borrón lo hace el mejor pintor.

Miriam Ponsa, diplomada en Diseño de moda por la Universidad de Southampton (UK) especializada en género de punto, diseña todas las colecciones en su taller de Manresa, en la antigua sede industrial de su familia. La autenticidad y la recuperación de técnicas artesanales forman parte de su manifiesto.

En la colección 'La ruta de los Balcanes' quiere rendir homenaje a todos estos pueblos y a su gente que vive de forma muy modesta, esperando (hasta ahora) un futuro mejor, que se ha transformado radicalmente con la llegada de la oleada migratoria. La indumentaria tradicional de los Balcanes inspira las formas 'oversize', redondeadas. La aplicación de la cintería y de la pasamanería tiene fuerte presencia en esta colección, así como la intensa investigación en la técnica de fieltrar lana y seda. La materia por si misma (con la técnica del fieltrado) da paso a un paisaje que se fusiona de la misma manera que lo hace la naturaleza y se crean nuevos tejidos. La lana es una materia muy presente en la colección, se trabaja también tejiéndola con telar manual, y se combina con lana en mecha formando composiciones artísticas. Los gorros de lana fieltrada se inspiran en los tradicionales gorros masculinos albaneses, todo un canto humanitario desde el universo 'fashionista', a veces tildado de frivolidad.

'Custo Barcelona'

Y llegamos a 'Custo Barcelona'. Custo Dalmau, después de su gira en Latinoamérica, nos presentó (por primera vez en Europa) su colección más maximalista para la temporada SS17: 'Way More'. Con la filosofía 'more is more' como bandera, más es la llave y la respuesta a todas las preguntas: prendas más trabajadas, cosidas completamente a mano, más riqueza en los materiales, más creatividad y una silueta más poderosa e intensa. La costura llevada su imagen y semejanza, brillos sinuosos para mujeres carnales y sus jóvenes acompañantes masculinos.

Antonio Miró, insignia de la moda con sede en Barcelona y más de 35 años de trayectoria, viste al hombre y la mujer contemporáneos con una visión propia del diseño. La creatividad, la autenticidad y la elegancia de Antonio Miró se nutren del contacto directo con su entorno. El arte, el cine, la música o la arquitectura impregnan las colecciones de la marca.

De la mano del director creativo Albert Villagrasa, la firma muestra su visión holística del diseño en la pasarela 080 Barcelona Fashion y propone continuamente nuevos lanzamientos de líneas de moda, complementos de interiorismo y decoración, entre muchas otras. Su colección 'Origens' "nace del ejercicio de analizar el estilo de vida de la comunidad menonita, más conocida como amish, que se resiste a adaptarse a la realidad de nuestros días". 'Orígens' reflexiona sobre si esta realidad nos aporta más libertad o nos hace más prisioneros. La comunidad menonita da la espalda a avances actuales como la electricidad o la tecnología. Un estilo de vida singular, basado en la humildad y el trabajo, que determina una estética muy marcada. 'Orígens' es una inmersión en lo artesanal y tradicional, en el “el hecho a mano”. Tejidos naturales como la lana y el algodón dan forma a piezas de cortes limpios y simples. La colección Antonio Miro, sin la dirección del creador barcelonés, esta vez fue sobresaliente y a nuestro juicio lo mejor de esta edición de la 080.

Premiados

Mejor Colección otoño-invierno 2017-18, a Antonio Miró y Óscar León.

Premio Nacional de la Generalitat de Cataluña al Diseño Emergente 080 Barcelona Fashion, Daniel Rosa, con la colección ‘Isolation’. El diseñador, que recibirá 15.000 euros y podrá participar en la próxima edición de forma gratuita, ha apuntado: “tengo una línea muy comercial, busco un diseño distinto que pueda convivir con lo comercial, me gusta mezclar lo tradicional con la modernidad”.

Galardón MODACC a la mejor colección de marcas internacionales: 'Escorpión'

A todos ellos: ¡Enhorabuena!