¿Cómo evitar ser víctima de un secuestro virtual?

Desde la aparición de estos fraudes en 2015, los agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía han conseguido, en colaboración con las autoridades chilenas -país de origen de estas actividades delictivas-, detener a varios cobradores de rescates.

Los intentos de secuestros virtuales provienen de llamadas inesperadas, con número oculto o con prefijo 0056 o +56, y provocan en los afectados episodios de pánico, que producen situaciones de bloqueo y les impiden avisar a la Policía o efectuar cualquier comprobación. Los falsos secuestradores tratan de prolongar al máximo la llamada y exigen dinero rápido a través de empresas de envío de dinero.

En 2016, 969 personas fueron víctimas de estas estafas y los pagos, que se efectuaron en un 4,3% de los casos, ascendieron a más de 41.000 euros.

#NOesREAL, cómo evitar ser víctima

1. No descuelgue llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto.

2. Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar.

3. Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.

5. No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero.

6. No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales.

7. Avise a la Policía Nacional (091) e intente localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.