Colau garantiza la implicación de los "comunes" en el referéndum

Los "comunes" han iniciado el proceso participativo '' con un acto multitudinario en las Cotxeres de Sants de Barcelona y que ha servido para presentar las ponencias cero y los documentos que servirán para que la ciudadanía debata sobre cómo debe ser elEn su intervención, Colau ha remarcado que los comunes han defendido "siempre y ahora más que nunca" el referéndum -sin concretar si es unilateral o no-, "no como otros que han pasado pantallas muy rápido y no saben dónde están", ha añadido en alusión al PDeCAT.





Pero ha remarcado que el espacio que nazca del'Un País En Común' también seguirá trabajando para "urgencias" como "losde Cataluña, una afirmación muy aplaudida entre los asistentes.La alcaldesa ha reivindicado una "fiscalidad justa que tampoco puede esperar" y, tras el sí de la CUP a los Presupuestos del Govern sin modificación del IRPF, ha remarcado: "Que paguen más los ricos es una cuestión de voluntad política y no puede esperar".La líder de Barcelona En Común ha pedido que los objetivos del nuevo partido, aún sin nombre, "pasen por delante de las siglas", y ha abogado por que sea un espacio "transversal, que sume muchas identidades pero que no se cierre en ninguna de ellas", pues ha de serUn partido que "no debería mirarse al ombligo", como hacen, ha dicho, otros "partidos tradicionales".Pese a vivir en un mundo "acelerado", con posibles citas electorales en otoño, Colau ha pedido "el tiempo necesario" paray ha recurrido al lema "zapatista" de "vamos lentos porque vamos lejos".La alcaldesa también ha reivindicado que sea el espacio "más feminista" de la política catalana, antes de culminar su discurso clamando "sí se puede".Por su parte, el líder de En Común Podemos,, ha subrayado que el nuevo espacio tiene una "voluntad irrenunciable a ser mayoría y representar al pueblo en toda la diversidad", con la intención de congregar así un número de miembros "ilimitado", y representa además el "no podemos esperar"."No podemos esperar porque, aunque nos digan que se ha salido de la crisis, sabemos que", ha afirmado Domènech, que ha clamado también contraHa señalado que ganar las elecciones generales en Cataluña fue solo "el comienzo para transformar el país" y ha apelado a "acabar de una vez con la hegemonía convergente de este país"."Somos el espacio político de la nueva época, somos el único espacio político en disposición de hacer un diálogo real con todo el mundo para construir un país al servicio de la gente; el futuro sin ninguna duda es nuestro", ha expresado el líder de En Común Podemos.Para Domènech, el nuevo espacio representa lay reúne a los "herederos de lo bueno y mejor de esta tierra".Entre el público ha asistido el secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, el coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, y el portavoz de ICV, Ernest Urtasun.