Rajoy asegura que no sigue el juicio de Gürtel y que no sabía que el PP pidió la nulidad

En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha asegurado que no sigue este macrojuicio porque tiene que gobernar yAdemás ha añadido que ha decidido hacer "lo que dice el sentido común", que esHa admitido, por otra parte, que no sabía que el abogado de su partido pidió en su momento la nulidad de dicho proceso."No estoy en ese tema francamente, me ha sorprendido usted", le ha dicho al entrevistador, Carlos Alsina, al ser preguntado por aquella petición de nulidad. En cualquier caso ha insistido en que, sobre este juicio, espera que "los tribunales hagan lo que consideren que es justo".