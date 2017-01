Un exprofesor acusado de abusos declara en el juicio que era "cariñoso" como "cualquier profesor"

El exprofesor del colegio Vallmont Carlos Ruiz ha negado en el juicio los trece delitos de abusos sexuales que se le imputan y ha reconocido que era cariñoso con los chicos "como cualquier profesor", según han informado fuentes jurídicas.



Así lo ha manifestado el acusado durante su, que se ha prolongado durante más de una hora. El procesado habría admitido ante la Sala que dabaa los pequeños, pero queAntes de que se iniciara la vista oral, el abogado defensor Ramón Muñoz avanzaba que su cliente intentaría, aportando unde lasacerca de que su relato sería poco creíble.Tras concluir el interrogatorio, varios policías han sacado esposado de la sala al docente, quienEl acusado estáde corta edad. En el momento de su detención, su hijo pequeño tenía un mes de vida.Versión contraria mantienen los padres de los afectados, que aseguran que sus hijoscomo por ejemplolas. A lo largo de la mañana, comparecerán los padres de dos niños afectados.En los pasillos, han manifestado quecuando denunciaron los hechos en 2013, dos años antes de que el profesor fuera detenido tras estallar el caso. En el caso de los progenitores del primer denunciante, tuvieron quepor los padres de otros alumnos que no les creían. Incluso su hijo, han relatado., ha asegurado una de las madres, que se ha quejado de que el colegio intentara tapar lo que estaba sucediendo. Según su versión, el colegio les recomendó no denunciar porque iban a causar "Tras la declaración del procesado, se reproducirán las pruebas preconstitucidas que se realizaron en instrucción sobre las víctimas, algo que pretende evitar queEn su escrito de acusación, el fiscal solicitapara el exdocente, mientras que una de las acusaciones particulares reclamaEn cuanto a la indemnización daños morales, la acusación particular pide la cantidad dey la "inhabilitación especial" del profesor, que supone 5 años más sin poder ejercer tras el cumplimiento de la pena de prisión.Respeto a la Fiscalíahacia los menores y una indemnización por daños morales de entre, lo que suma la cantidad deAsimismo, se solicita la pena de inhabilitación para el ejercicio de la actividad docente o cualquier profesión que implique contacto o relación con menores de edad.En su escrito, el Ministerio Público subraya que, en su doble condición deel acusado se aprovechó de la confianza y admiración que despertaba en los menores de edad paraSegún el documento de la Fiscalía, la presunta actividad delictiva del ex profesor seguía siempreMientras impartía clases a niños de 8 y 9 años, llamaba a un determinado alumno yEn ese momento, al parecer,y "aprovechando que lo que pasaba sobre la mesa del profesor", realizabapor encima de la ropa del menor oporEl Fiscal recoge que este tipo de conducta la hacía de forma "reiterada" con el mismo alumno y durante los dos años que cursaba 3º y 4º de Primaria.Se indica además en el escrito de acusación del Fiscal que no siempre se limitaba a ese tipo de conductas, sino que. Los "reprobables" instintos sexuales del profesor le llevaron incluso a hacer cosquillas a sus alumnos por dentro de la ropa, a "tocarles sus pezones" y darles "besos en el cuello".