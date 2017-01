Juzgan a un hombre por agresión sexual a una vecina desde los 5 hasta los 11 años

La Audiencia Provincial de Cantabria celebra este martes el juicio contra un hombre por agresión sexual a una vecina menor de edad, con la que ejercía de "abuelo de hecho", desde que tenía cinco años hasta los once y para quien el ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel.



Según el relato del fiscal,, bien dentro de la vivienda o en un caseto de obra con cierre interior y acondicionado que compró cuando comenzó los abusos y que instaló en el jardín de la propiedad.A la menor, que vivía en una casa colindante, la sometía a menudo aen los genitales haciéndola "daño", si bien "no consta claramente que llegara a penetrarla". En bastantes ocasiones "llegaba a eyacular", y solía desnudarse ante la víctima, a la que también desnudaba.Al principio, la niña oponía resistencia física, protestaba, lloraba o gritaba, pero el acusado "se montaba encima de ella y la inmovilizaba con sus propias piernas o con los brazos". Además, la amenazaba con contárselo a sus padres. Y, sobre todo, "", en alguna ocasión de "cierto valor económico".Así, le regaló una consola, y otra para su hermana mayor; o un teléfono móvil con tarjetas a nombre del propio acusado. Asimismo, la dejaba usar el ordenador de su casa.El procesado realizaba estos hechos "valiéndose de la amistad y confianza" que tenía con la familia de la menor, con la quey a la que cuidaba, sobre todo los domingos por la tarde. En bastantes ocasiones, la daba de cenar en su domicilio, donde también se bañaba la niña.Esta última, cuando tenía 11 años, empezó a sospechar que lo que le hacía su vecino "no era correcto y sano", por lo que dejó de acudir a su vivienda y cesaron los abusos, aunque no contó nada a sus padres hasta más de un año después, a raíz de comentárselo a su abuela y a su tía, y también "algo" a la pediatra.El padre de la menor denunció los hechos en marzo de 2014 y el Juzgado de Instrucción decretó entonces alejamiento del acusado de la niña, le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el país.El Fiscaly pide parapara la víctima.