López pide no convertir las primarias de PSOE en "una batalla fratricida"

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha pedido hoy que la primarias para dirigir el partido sean "una lección de democracia" y no convertir la confrontación de ideas y proyectos en "una batalla fratricida".



López ha celebrado en su localidad natal de Portugalete el primer acto de la campaña para presentar su candidatura a secretario general del PSOE, acompañado por la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.En su discurso ha señalado que hay que reconstruir el partido "entre todos y juntos" y ha pedido comportarse en el proceso de primarias como "verdaderos socialistas" porque "la confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas no puede convertirse en una batalla fratricida".Ha asegurado que presenta su candidatura con el doble objetivo de "reconstruir" el partido y "renovar el proyecto socialista" y ha señalado que el reto que plantea al PSOE es "elaborar un nuevo proyecto, dar forma a una nueva esperanza para nuestro futuro".Para López, esto exige "que no nos entretengamos en conflictos de poder estériles", porque "eso lo único que hace es restarnos credibilidad ante la ciudadanía", y "no conformarse con aspirar a ser una alternativa inocua, a veces indistinguible de la derecha".Ha señalado que "entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialista de reformas progresistas para este país" y ha abogado por lograr "un PSOE de hoy para una España de hoy" y un partido "moderno" y "un proyecto plural para una España plural".Ha manifestado que, "si seguimos empeñados en mantener nuestra división interna", nadie va a escuchar a los socialistas, por lo que ha abogado por "volver a hacer del PSOE un partido unido" y ha asegurado que él entiende el partido como una "tarea colectiva"."Creo en la dirección compartida. Creo en la colaboración y en el debate libre de ideas y en el compromiso de la militancia y en el compromiso con la militancia. Nadie por sí solo va a poder hacer la tarea de reconstruir este partido. Lo tenemos que hacer entre todos y juntos", ha señalado.Sin un PSOE "fuerte y unido, -ha continuado- España no va a cambiar porque seguirá sujeta al autoritarismo y a la desigualdad promovida por la derecha", "millones de españoles abandonados perderán su voz y su esperanza", y "el cambio progresista" será "una quimera".Ha señalado que se presentarán "más candidaturas" que "serán diferentes", pero ha destacado que "todos seremos socialistas", por lo que ha pedido comportarse "como verdaderos socialistas, con convicciones fuertes claras, apasionadas incluso, pero con el espíritu tranquilo, pausado"."La confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas, no puede de ninguna manera convertirse en una batalla fratricida. No nos podemos permitir ese lujo. Ya tenemos adversarios suficientes fuera del socialismo que incluso utilizarán nuestras primarias para atacarnos, como para seguir atacándonos entre nosotros", ha sentenciado.López ha señalado que también se presenta para "renovar el proyecto socialista" por lo que ha considerado que el Congreso del PSOE no puede ser de "debate pequeño" y debatir "sobre sanchistas, susanistas, patxistas", sino que debe girar sobre "los grandes debates" de la izquierda.Para López, "el debate es si la izquierda" debe conformarse "con ir poniendo parches a las heridas que produce la derecha o si queremos de verdad una izquierda que defienda con valentía un nuevo modelo social y económico"."El debate está en si vamos a seguir quejándonos permanentemente de lo que hace la derecha o si nos planteamos en serio poner en marcha un modelo global diferente y alternativo al suyo", ha concluido.