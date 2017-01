El temporal interrumpe carreteras y trenes y deja miles de afectados

El temporal de frío y nieve que ha azotado con especial intensidad en las últimas horas el este peninsular ha dejado 4.774 viajeros afectados por la suspensión o alteración de trenes, numerosos vehículos atrapados en las carreteras y miles de personas sin suministro eléctrico.



El presidente del Gobierno,, ha trasladado su solidaridad y apoyo a las personas que se han visto afectadas por el temporal, mientras que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a todos aquellos que quedaron atrapados en carreteras y trenes tras las intensas nevadas de las últimas horas en la Comunidad Valenciana y Castilla La-Mancha.Para dar cuenta de la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno para hacer frente a esta situación, el titular de Fomento y el ministro del Interior,, han solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados a petición propia.Una intervención que también han reclamado desde la oposición el PSOE o Compromís.A pesar de reconocer que hay cosas que se deben mejorar en el futuro y que habrá que analizar los contenidos de los protocolos y acciones que se han llevado a cabo, De la Serna ha insistido en que las condiciones meteorológicas han sido "" y "".Entre otros factores, por la zona a la que ha afectado -en la que no suelen producirse este tipo de nevadas-, el volumen o la intensidad de la nevada, con tramos en los que se ha registrado medio metro de nieve y hasta 10 centímetro cerca del mar.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Serna ha dicho que espera que no haya ningún uso político ante un fenómeno meteorológico y ha agradecido el "" del personal de los ministerios implicados, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los delegados del Gobierno de las zonas más afectadas.Asimismo, ha insistido en que no rechaza ninguna crítica, que se ha informado de todo al presidente de la Generalitat Valenciana y que, desde la semana pasada, se avisó desde diversos organismos de la crudeza del temporal, con especial incidencia en Levante.Ha destacado además que, aunque el temporal irá remitiendo a lo largo del fin de semana, habrá que mantener las precauciones.En relación con el transporte por ferrocarril, ha explicado que las mayores incidencias se han registrado en la provincia de Albacete, donde el temporal obligó a suspender la línea dey la convencional entre la Encina y Chinchilla.Elen las líneas Xàtiva-Alcoi y Chinchilla-Caudete, así como la circulación entre Teruel y Caudiel ya se han restablecido. En larga y media distancia (línea Alicante-Albacete-Valencia), se han visto afectados 18 trenes y 2.206 pasajeros, mientras que en la línea de AVE Alicante-Albacete-Madrid han sido 2.568 viajeros (9 trenes).En la estación de Albacete hubo que atender a 1.046 personas, para las que se habilitaron trenes a Valencia y autobuses entre esta ciudad y Alicante.El mayor problema tuvo lugar en la localidad de Bonete, donde 572 pasajeros quedaron atrapados en el tren en el que viajaban por falta de alimentación eléctrica. Estos viajeros llegaron a Madrid sobre las 4:00 de hoy.En cuanto a las carreteras, el ministro ha destacado la disponibilidad de 1.359 máquinas quitanieve y que, en las últimas 24 horas, se han aplicado tratamientos preventivos sobre más de 25.000 kilómetros de carretera del Estado, se ha retirado nieve en cerca de 6.400 kilómetros y se han esparcido 5,4 millones de litros de salmuera y 7.000 toneladas de sal.El mayor problema se registró en la A3,, donde la caída sobre la calzada de una torre de alta tensión en la zona de Contreras (Valencia) provocó que numerosos vehículos quedaran retenidos.Además, unas 32.000 personas se han visto afectadas por cortes de luz en la zona de Utiel-Requena, en Valencia, tras caerse una torre de eléctrica de Iberdrola y el Hospital de Requena, también sin electricidad, ha suspendido su actividad programada.Las copiosas nevadas registradas en Castilla-La Mancha han dejado además sin luz a 20.000 vecinos de la región, si bien se está recuperando la normalidad de forma paulatina.Aena y Seopan, la patronal que agrupa a las concesionarias de autopistas de peaje, han señalado que no se han registrado incidencias debido a las intensas nevadas.