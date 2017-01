Quedan en libertad como investigados los seis detenidos de UGT en Asturias

Tras pasar 24 horas detenidos, el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo ha dictado la, aunque mantiene para todos ellos la condición de investigados.Según ha informado el(TSJA), el auto dictado por la titular del juzgado que instruye la causa abierta por unrefleja además la obligación de que los detenidos comuniquen cualquier cambio de domicilio a efectos de posibles notificaciones judiciales.Según el abogado de UGT, Francisco Alonso, que representa a cinco de los detenidos, el auto de la jueza "deja sin efecto la detención y en libertad sin ningún tipo de medida cautelar".Tras asegurar que no ve explicación alguna a las detenciones, el letrado ha afirmado quepor todo el operativo de ayer en el que la Guardia CivilJuan Carlos Rodríguez, abogado de la ex empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia Sariego, ha explicado que su defendida se ha vuelto a ratificar en la declaración que ayer realizó ante la Guardia Civil y que está "con la conciencia tranquila al no haber cometido ninguna irregularidad ya que siempre ha sido supervisada en el trabajo que ha realizado".Por su parte, elha señalado en UGT se pudieron hacer las cosas "mejor o peor", pero sin cometer ilegalidades y ha calificado de"Somos gente honrada que nos sabemos de que se nos acusa. No soy consciente de ninguna irregularidad y creo que el resto de compañeros han realizado su gestión sin irregularidades", ha subrayado Rodríguez.El ex dirigente sindical, que ayer fue trasladado al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad, ha apuntado que se encuentran "indefensos ante la puesta en escena" realizada en la sede de UGT.Tampoco le encuentra explicación el ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, que a su salida delen la gestión de las subvenciones que recibía para impartir formación a desempleados.A su juicio,(UCO), que realizó las detenciones en los domicilios de los arrestados y registró durante siete horas la sede de UGT-Asturias, más bien responde a un circo mediático para tapar otras cosas que salen estos días en los medios de comunicación, como el caso Gürtel o el del Yak-42.El que fuera máximo dirigente en Asturias del sindicato entre 2000 y 2016 fue detenido en su domicilio de Gijón, al igual que tres miembros de su ejecutiva y dos ex empleados del sindicato, arrestos que coincidieron con el registro en la sede de UGT.Se monta parafernalia tremenda para estar a las 24 horas en la calle sin ningún tipo de cargo. Parece que esto viene de muy arriba ", ha afirmado, antes de asegurar que él y el sindicato van a seguir colaborando para que la justicia aclare cuanto antes este caso.