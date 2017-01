Un 'tuit' del PP de Madrid sobre Díaz molesta al Gobierno andaluz

Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no pic.twitter.com/hrdsqoe7am — PP de Madrid (@ppmadrid) 17 de enero de 2017

Junto a la fotografía, que también ha sido citada en la cuenta institucional de Cifuentes como presidenta que maneja su equipo (cifupresidenta), puede leerse la comparación:, ha lamentado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en los pasillos del Senado.Jiménez Barrios ha hecho hincapié en que lo que debe importar a los representantes de los ciudadanos es resolver sus problemas, no esas "reverendas tonterías", mientras queEn declaraciones a los medios,que se ha hecho con la intención de "desdramatizar"."En la vida hay que saber diferenciar entre las cosas que son serias de las que no tienen mayor trascendencia", ha explicado.La presidenta regional ha señalado que no ha visto el tuit y ha preguntado a los periodistas si Díaz se había sentido ofendida por ello.Según Cifuentes, algo que tiene que ver con un tuit en una Conferencia de Presidentes "seguramente será algo irrelevante" y está convencida de que a la presidenta andaluza "no le habrá molestado ni lo mas mínimo".Previamente, en declaraciones a los medios, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha comentado que el 'tuit' lo ha publicado "la gente que lleva las redes" sociales en el PP "sin ningún ánimo ofensivo"."Simplemente con el ánimo de aportar un toque, un guiño y nada más, y por lo tanto no quiero dar más trascendencia a eso", ha añadido.