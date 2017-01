Seis detenidos de UGT en Asturias por la presunta gestión irregular de los fondos de formación

Seis cargos y exdirigentes de UGT Asturias, entre ellos su anterior secretario general, Justo Rodríguez Braga, han sido detenidos y trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo por su presunta responsabilidad en la gestión irregular de fondos destinados a la formación para el empleo.



Entre los detenidos se encuentran también dirigentes de la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias y de la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (INFASTUR S.L.), que están vinculados al sindicato.Según informa ellas detenciones se han llevado a cabo en distintos puntos del Principado a primeras horas de la mañana coincidiendo con el registro que agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil han llevado a cabo en la sede regional de UGT, en el centro de Oviedo.En este edificio los agentes han registrado lasLos registros se han llevado a cabo con el apoyo de la Comandancia de Oviedo por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para Formación del sindicato.Los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de Oviedo donde se practicarán las diligencias pertinentes y, al término de las mismas, pasarán a disposición judicial, aunque según el, no se puede precisar el día concreto en el que lo harán.UGT ha asegurado quey que está dispuesta a colaborar con la justicia en todo lo necesario tras el registro de su sede en Asturias.En un comunicado, el sindicato pide que la investigación se realice con celeridad "para no seguir poniendo en entredicho, durante más tiempo" su labor en materia de formación y que se aclare "cuanto antes y de manera definitiva"de los mismos a la vez que subraya que UGT es la primera perjudicada "hasta que no se despejen todas las dudas".La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, elLa denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.