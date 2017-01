Bárcenas sigue soltando "perlas" en el juicio de la Gürtel

con no residentes españoles, y ese dinero lo tenía como un fondo de pensiones fuera de España", sobre el dinero que tenía en cuentas en Suiza, donde llegó a acumular 48,2 millones de euros., pero nadie se oculta, no es una sociedad pantalla, en todo caso sería una sociedad visillo porque se me veía a mí perfectamente", de la fundación Sinequanon que puso como titular de sus cuentas en Suiza.- "Era una sociedad total del, que la utilizaba una parte de la Familia Real española y determinadas fortunas importantes", sobre Favona, la sociedad en Panamá que controlaba Sinequanon.- "Mi nivel de transparencia era tan grande, en, era tan grande que los dos bancos se comunicaban", acerca delelOdier, las dos entidades en las que tenía cuentas.".- "Yo la documentación la veía en el banco, me la llevaba y luego la destruía", en referencia a los documentos de sus cuentas suizas.- "Msobre la autorización a su mujer e hijos en sus cuentas suizas. "¿Aunque estuviera en francés y figurara como lugar de firma Ginebra no le plantearon ningún problema?", le pregunta entonces la fiscal. "Aunque estuviera en francés y pusiese lugar de firma en Ginebra", responde.a la fiscal Concepción Sabadell.con Baltasar Garzón investigando Gürtel en 2009.sobre un tal Roberto Queller, quien aparentemente tenía contratos que acreditaban algunos de sus ingresos en Suiza.- "Con documentación soporte no, con cifras soporte", sobre las fuentes que ha usado en un cuadro que ha elaborado para justificar su fortuna en Suiza.