El Obispado de San Sebastián recibe otra denuncia por abusos

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha recibido este jueves una nueva denuncia de abusos sexuales a un menor cometidos presuntamente por el exvicario general de Gipuzkoa Juan Kruz Mendizabal, en este caso sucedidos en 1994.



Munilla ha revelado estos hechos en una rueda de prensa en la que ha explicado queEl prelado ha indicado que "el denunciante" ha relatado los hechos "refiriéndolos con una serie de detalles que les otorgan un" y ha aclarado que están "calificados con la misma tipología" que los anteriores, es decir, como "".Juan Kruz Mendizabal,iniciado en marzo después de que el Obispado de San Sebastián recibieraMendizabal, cargo del queantes de que finalizara el proceso eclesial abierto, tal y como ha explicado el prelado. Ha concretado que el acusado se declaró culpable y recibió en julio una sentencia "de limitación en el ejercicio tutelado de su ministerio, con la obligación de seguir una terapia psicológica y espiritual".Sin embargo, ante la constatación de una nueva denuncia, el Obispado ha dictado este jueves un, dada la "verosimilitud del caso".En concreto, Munilla", le obliga a", del que sólo podrá salir con permiso del obispo, le insta a continuar el "" y le prohíbe "".El prelado ha añadido que, dado que este nuevo denunciante ha señalado que llevará el caso a los tribunales ordinarios, el propio Munilla ha contactado esta mañana con el fiscal general del País Vasco, Juan Calparsoro, para "consensuar la forma de llevarlo a cabo"., el rumor que llevó a las dos primeras víctimas a hacer pública el pasado martes la condena impuesta a Mendizabal. Sobre este caso, Munilla ha dicho que no ha podido conseguir el testimonio directo del posible "afectado", pero que se mantiene en contacto con la Fiscalía para trasladarle los "datos recabados" en sus indagaciones.El prelado ha revelado también quey en la actualidad tienen más de 30 años. Estas personas, al entender que los hechos podrían estar prescritos en la justicia ordinaria y también por preservar su anonimato, motivo aducido por Munilla para no haber informado hasta ahora de estos sucesos.El obispo ha respondido a los "comentarios escuchados estos días" respecto a la posible obligación de haber denunciado los hechos ante la justicia ordinaria y ha aclarado que la Iglesia tiene un "derecho nativo y propio, llamado derecho canónico", y cuenta con los medios jurídicos necesarios para dirimir estas cuestiones, una "capacidad reconocida en los acuerdos Iglesia-Estado, no solo en España sino en la práctica totalidad de las naciones democráticas".Ha añadido queen comparación de otras regulaciones penales", ya que cuenta con plazos de prescripción más largos, que incluso se pueden derogar. Munilla ha hecho una petición "vehemente" de que "afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia, así como en otros ámbitos", al tiempo que ha considerado que lo acontecido es una "gran oportunidad para ello".A su juicio,porque les ayuda a sanar", para los agresores, "porque desenmascara la mentira de su vida y les llama a la conversión" y para la Iglesia, a la que le requiere una "profunda revisión"."Manifiesto mi más firme y enérgica condena de toda forma de abuso sexual de menores, mayormente si dicho abuso es cometido por un sacerdote.que han sufrido en nuestro seno", ha dicho el prelado donostiarra. "No cejaré en mi empeño por tratar con justicia y equidad todo caso de abusos contra menores. No vamos ha cejar en nuestro empeño, hasta que este mal esté totalmente erradicado", ha sentenciado