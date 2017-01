Aznar dice que seguirá trabajando por España desde FAES

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este miércoles que seguirá trabajando por España, favoreciendo unas ideas y defendiendo unas políticas sobre otras, pero que lo hará desde la nueva FAES, ya desvinculada del PP.



"España es tarea de todos y no solo de algunos". "España es nuestra tarea y queremos hacerla bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer, ahí nos podrán encontrar" ha dicho Aznar después de unos días en los que se ha especulado con la posibilidad de que, tras renunciar a la presidencia de honor del PP , acabase formando un nuevo partido.En el acto de clausura del acto "Ideas para la sociedad española", el primer gran evento de FAES desde que la fundación se ha desvinculado del partido, ha señalado que esta nueva etapa tiene "mucho de proyección de futuro" pero también "algo de retorno a los orígenes" con los que se creó la fundación.En ese sentido ha recordado quey su labor fue decisiva paray articular la alternativa a las políticas "equivocadas" del socialismo.El propósito de la nueva FAES es el de seguir ofreciendo ideas y políticas a la sociedad española, ha dicho Aznar, quien también ha apostado por superar la "suma de fragmentaciones" -entre las que ha citado la electoral, la generacional y la territorial- que alimentan las "agendas parciales" que tienen unos y otros.José María Aznar ha señalado queque plantean algunos. Y de todos esos dilemas ha subrayado que rechaza el que plantea decidir entre "disolución o fractura" en asuntos como Europa o Cataluña, porque no acepta ninguna de esas posibilidades. "Digo no a las dos -disolución o fractura-. Ya la que denominamos nación de ciudadanos", ha señalado Aznar.Además se ha referido implícitamente acuando ha advertido que hay "partes esenciales del sistema político completo" que han pasado a ser "apenas" una "posición de partido interpretada a capricho".José María Aznar también ha subrayado que FAES es en este momento "la fábrica de ideas más influyente de España" y muy reconocida internacionalmente, en este acto en el que se han podido ver varios vídeos de apoyo a esta nueva etapa de la fundación tras su desvinculación del PP.Entre ellos estaba el de la fundación estadounidense Heritage, que subrayaba la independencia con la que FAES afronta esta nueva etapa en la que podrá ser "completamente imparcial".Todo en un acto en el antes de Aznar han intervenido dos ministros de gobiernos populares que ahora están en el patronato de la fundación:, ha considerado en su intervención que el centro-derecha español ha estado muchos años "escondiendo" su ideología e incluso "avergonzándose" de proclamar lo que de verdad pensaba.El exministro de Justicia ha entonado el 'mea culpa' por esta, probablemente para aumentar su base electoral. "Decir lo que pensábamos podía limitar nuestras posibilidades de conseguir mayorías necesarias de gobierno", ha admitido Gallardón, quien también se ha mostrado convencido, en el debate sobre Cataluña, de que los independentistas nunca lograrán su objetivo.con "dramatismo jurídico" para poner a este proceso un "final justificador" en el que puedan decir "lo intenté pero no lo conseguí".Por su parte,, ha subrayado que el, que busca "soluciones simples a problemas complejos" y que en este caso propone la independencia como solución a cualquier problema.Ambos han subrayado la necesidad de que la sociedad civil se implique en la lucha contra los independentistas porque tiene también una "enorme responsabilidad" en esta tarea y porque los "silencios son cómplices", ha señalado Gallardón.Aznar ha contado en este acto celebrado en Madrid con la presencia de la portavoz del PP en el Ayuntamiento,, y de dos miembros de la cúpula nacional del partido, Javier Maroto y Andrea Levy. También estaban, entre otros, el líder de la formación política Vox, Santiago Abascal, o el escritor