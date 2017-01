El PP asegura estar muy cerca de las víctimas del Yak-42, que "tienen la razón"

El Partido Popular ha asegurado estar "muy cerca" de las familias de las víctimas del accidente del Yak-42, que, según ha dicho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, "siempre tienen la razón".



Enseñalado en cualquier caso que el partido no tiene "nada que objetar" con la intención de Federico Trillo de volver a su plaza en el Consejo de Estado cuando sea relevado como embajador.Casado ha señalado que el PP no tiene "ningún problema" en volver a decir que siente "muchísimo lo ocurrido" con aquel accidente y ha señalado que "cualquier persona que escuche a las víctimas no puede ponerse a contrastar con ellas"."Siempre tienen la razón, estaremos con ellas", ha dicho Casado, quien ha subrayado la disposición de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no sólo para comparecer en el Congreso sino también para recibir a los familiares, como hará mañana.Al ser preguntado por el informe elaborado por el Consejo de Estado sobre el accidente aéreo, Casado ha dicho que el partido no va a entrar en "cuestiones técnicas", pero sí ha subrayado que dicho dictamen "desestima las reclamaciones pendientes" porque "ya estaban satisfechas", además de recordar que ha habido cinco sentencias sobre el caso.De cualquier modo, ha señalado que la ministra dará al detalle más información en su comparecencia parlamentaria y ha insistido en que el partido lamenta "muchísimo" y "sinceramente" todo lo ocurrido, además de subrayar el "compromiso inequívoco" del PP con las Fuerzas Armadas."Han pasado muchos años, no se ha olvidado ese dolor", ha continuado Casado, quien ha señalado que tanto Cospedal como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "aciertan al estar muy cerca de esas asociaciones".Y sobre el futuro de Trillo, ha recordado que tiene la plaza de letrado del Consejo de Estado, que logró por oposición, y ha considerado que dicho puesto no es un cargo público sino una "labor pública".En el mismo sentido se ha pronunciado esta mañana el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien ha defendido que Trillo quiera volver al Consejo de Estado dado que es letrado por oposición y le parece "sorprendente" que haya quien cuestione esa vuelta."¿Qué tenemos que hacer, mandarlo a lase ha preguntado Martínez-Maíllo en una entrevista en Onda Madrid.Sí ha admitido, no obstante, que le ha sorprendido que se publicase ahora el dictamen sobre el accidente del Yak 42 elaborado por el Consejo de Estado, que según ha dicho "refrenda lo que otras resoluciones han dicho con anterioridad".