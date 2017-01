Un proyecto busca crear jabón con las cenizas de los bosques quemados

El proyecto Ashes To Life (cenizas para la vida) busca la elaboración de jabón ecológico con ceniza certificada de incendios forestales y destinar los beneficios de su venta a la restauración medioambiental de los bosques quemados, para lo cual ha lanzado una campaña de micromecenazgo.



La campaña de ' crowdfunding ', que estará abierta hasta el próximo 5 de febrero en la página,de elaboración de jabón ecológico.Esta iniciativa deAlejandro de Antonio y Jorge Manzaneque, ha explicado, la doctora en Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas, co-fundadora de Creando Redes e impulsora del proyecto Ashes To Life, Sandra Magro.Según Magro,y ha explicado que de forma tradicional el jabón se ha elaborado con cenizas, pero "nadie ha planteado poder hacerlo".Laelemento químico que permite que junto a las grasas y aceites esenciales se forme el jabón.Sin embargo, en el proyecto Ashes To Life, todos los elementos que se utilizarán para la elaboración de unpor la potasa contenida en las cenizas, que deberá estar certificada por un laboratorio.De esta manera,porque queremos que la gente empatice con los problemas pero también con las soluciones a los incendios forestales en España", una situación "alarmante en nuestro país", ha asegurado la representante de Creando Redes.Un informe del Colegio de Ingenieros de Montes ha contabilizadoLa elaboración del jabón es "la puerta a los recursos que nos permitan poner en marcha el Protocolo Ashes to Life Project" de economía solidaria paraSu objetivo es dar unaactuación que será avalada por expertos en restauración de ecosistemas y permitirá definir los mejores planes para "devolver a la población los bosques que ha perdido".El, según Magro, y en una primera valoración, se ha pensado en cinco zonas donde las consecuencias de los incendios han sido más severas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, áreas concretas de Andalucía, de Extremadura y Castilla La-Mancha, pero el objetivo es evaluar prioridades e identificar espacios de monte público a recuperar.De los bosques se puede aprovechary los beneficios son muy amplios, como la compensación ambiental con la recuperación de almacenes de CO2 y la funcionalidad de los ecosistemas, sostiene.La iniciativa ha tenido buena acogida en el Ministerio de Alimentación y Pesca, Agricultura y Medio Ambiente, ha dicho Magro, y tienen previsto ponerse en contacto con las autoridades autonómicas.