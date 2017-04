Carles Puigdemont: "El año que viene no seré presidente" de la Generalitat

Carles Puigdemont ha asegurado que no será presidente dentro de un año, ya quepuesto que su "compromiso" es el de culminar el proceso independentista, una "nueva etapa" que requiere "nuevos liderazgos".Puigdemont ha participado hoy en el programa especial de Ràdio Barcelona con motivo de los 50 años de la campana solidaria '-"Ningún niño sin juguete-", de cara a la noche de Reyes, junto con la alcaldesa de Barcelona,

Durante su intervención en el programa, Puigdemont ha afirmado querechazando presentarse a la reelección, puesto que su tarea "termina" cuando se convoquen elecciones: ", ha recalcado.En este sentido, el presidente catalán ha resaltado que el "encargo" de la ciudadanía y su "compromiso" es el dea uno de "preindependencia", por lo que su trabajo "termina aquí".viene una nueva etapa que requiere nuevas herramientas y nuevos liderazgos, y no es mi vocación ser candidato" a la presidencia de la Generalitat, ha argumentado el presidente.Puigdemont, por otro lado, ha destacado lade la Generalitat con el Gobierno y, en este sentido, ha reiterado su disposición a: "En el momento en el que me invite, yo iré sin la menor duda", ha dicho el presidente, aunque ha precisado que no se ha fijado todavía ninguna fecha para una posible reunión entre ambos mandatarios.Respecto al referéndum, Puigdemont ha defendido que éste"lo hace suyo" con una amplia movilización.Preguntado sobre qué porcentaje le otorgaría validez, el presidente de la Generalitat ha dicho qu, aunque ha manifestado su disposición a hablar sobre otro posible quorum.