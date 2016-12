Descubren una nueva cueva de riqueza geológica en Menorca

La cueva no está conectada con ninguna de las ya conocidas, aunque, ha explicado el representante del Igme Pedro Robledo.Según los primeros análisis, la cueva se encuentra a una. Suen planta es de unoscuadrados en planta y su volumen deEntre sus particularidades, Robledo ha destacado la existencia de, así como su gran riqueza en formaciones propias de una cueva comoestalagmíticas., ha señalado el técnico del Igme, quien ha recalcado también la existencia en la cueva de fistulosas o macarrones, que son estalactitas finísimas de color blanco.Asimismo, se ha detectado una."Creemos que este conjunto convierte en esta cueva en una belleza", ha indicado.y, en concreto, de los sondeos de investigación llevados a cabo a lo largo del año pasado por la empresa Tragsa, así como de diversas tomografías eléctricas.Salord ha apuntado que este descubrimiento obligará probablemente a, aunque ha matizado que los detalles no se conocerán hasta que no finalicen los estudios sobre el nuevo espacio que llevará a cabo el Igme.Ha subrayado que el hallazgo podría facilitar y abaratar el proyecto, puesto quede forma conjunta.