Pedro Baños, coronel del Ejército y experto en geopolítica: "Es urgente que tengamos nuestros propios cibersoldados"

"Se hace preciso –dice en su libro ‘Así se domina el mundo’– conocer cómo los poderosos han manejado, y manejan, el mundo a su alrededor". ¿Es ese el objetivo?

Los medios explican el qué pero no el porqué o el para qué de las cosas; no tienen tiempo para ello. Y creo que es muy importante porque proporciona claves de lo que está sucediendo. Yo me he dedicado a esto treinta años, pero las personas que tienen su trabajo y su vida no tienen por qué conocerlas. Es una forma de trasladarlo: cómo nos manipulan y tergiversan todo.

Su visión de la geopolítica es negativa, y de hecho dice que la hipocresía es uno de su vectores. ¿En qué sentido?