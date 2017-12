Ocho personas afectadas y un animal muerto tras un incendio en zoo en Londres

Unos setenta bomberos acudieron este domingo por la mañana a sofocar un fuego desatado en el zoológico, situado en el céntrico Regent's Park, de la capital británica, sin que todavía se conozca el origen del mismo.

Diez unidades de la Brigada antiincendios de Londres (LFB) se desplazaron a las 06.08 al lugar del suceso, en la cafetería "Aventura" y la tienda que hay en las instalaciones.

London Zoo latest: A cafe and shop at #London Zoo is alight. Part of the roof is also alight https://t.co/VqBLKK6gMj Pic: @PaulWood1961 pic.twitter.com/x0BDlJ8GRj