El Reino Unido y la Comisión Europea acuerdan pasar a la siguiente fase de su "divorcio"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recomendó este vienes pasar a la siguiente fase de las negociaciones para el "brexit", la marcha del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras constatar "avances suficientes" sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera norirlandesa.

"La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", indicó Juncker en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May.

"No habrá una frontera dura y mantendremos el acuerdo de Belfast", aseguró May, quien intensificó en los últimos días los contactos con los unionistas de Irlanda del Norte y garantizó que una frontera "blanda" no implicará que el resto del país se quede en el mercado único.