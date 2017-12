Los incendios de California, captados desde el espacio

El astronauta de la NASA Randy Bresnik ha difundido estas fotografías tomadas desde 400 kilómetros de altitud, al paso del complejo orbital sobre el suroeste de Estados Unidos, que revelan la enorme magnitud de estos incendios, que han calcinado 12.000 hectáreas en cuestión de horas.

Thank you to all the first responders, firefighters, and citizens willing to help fight these California wildfires. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/TyeGx4z85Q

I was asked this evening if we can see the SoCal fires from space. Yes Faith, unfortunately we can. May the Santa Ana’s die down soon. #Californiawildfire pic.twitter.com/qNzjTjWa4t