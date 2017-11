La revista 'Time' afirma que Trump está equivocado sobre su "persona del año"

La revista 'Time' me llamó para decir que yo PROBABLEMENTE voy a ser nombrado 'Hombre (Persona) del Año', como el año pasado, pero tenía que acceder a una entrevista y una gran sesión de fotos. Yo dije que probablemente no sea bueno y pasé. ¡Gracias de todas formas!", escribió Trump este viernes en su cuenta de Twitter.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!