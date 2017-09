"Quería que me pusieran un cinturón de explosivos para escapar"

La joven Rebeca Bitrus nació en una localidad de Nigeria hace 29 años y vivía feliz junto a su marido y sus dos hijos hasta que el 21 de agosto de 2014 el grupo terrorista Boko Haram invadió su ciudad, la secuestró y asesinó a uno de sus hijos lanzándolo al río. Durante su cautiverio, además de utilizarla como esclava sexual, le dijeron que le iban a colocar un cinturón de explosivos para inmolarse en un atentado y ella quería hacerlo para intentar escapar, como habían hecho otras chicas tras desactivarlo.

"Yo antes de mi secuestro, cuando me hablaban de Boko Haram no me lo creía, hasta que me cogieron y tiraron a mi hijo al río. Quiero que el mundo conozca que es verdad", ha explicado Bitrus durante un encuentro en la sede de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (CAN, por sus siglas en inglés) en Madrid.

La joven asegura que llegó a contar durante su secuestro a unas 500 mujeres como ella --entre las que conoció a las niñas de Chibouk-- y a muchos terroristas (ella dice tres millones porque su gran número hacía imposible que los contara) que custodiaban el bosque que les rodeaba. Al líder, Abubakar Shekau, dice que nunca le vio en persona, solo a través de una fotografía.