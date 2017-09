Matan a una fisioterapeuta de Cruz Roja española en un hospital del norte de Afganistán

Abdul Razaq Qadiri, un mando policial provincial, ha asegurado que la profesional ha muerto por los disparos realizados por un paciente armado en torno a las 10.30.

Según un tuit de la cuenta oficial de la Delegación del Comité Internacional de Cruz Roja en Afganistán, se trataría de una fisioterapeuta:

We confirm that a Spanish physiotherapist working in our ortho centre in Mazar has been shot & killed. We are shocked & devastated.